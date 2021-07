SCOTT ADDICT GRAVEL - Un nouveau vélo pour rouler sur terrain graveleux

Le problème avec les VTT et les vélos de gravier, c’est qu’on ne les utilise pas si souvent que ça en dehors des routes asphaltées. Mais qu’importe. Les deux catégories sont en plein essor. C’est pourquoi Scott, le fabricant suisse aux racines américaines, dont le siège se trouve en Romandie, a entièrement modernisé son Addict Gravel Bike, sorti en 2015. Dans sa nouvelle configuration, le robuste vélo de course a de quoi convaincre par sa finition soignée et des améliorations au niveau des détails, qui promettent surtout une meilleure maniabilité sur terrain graveleux.

Fini les câbles

Sur tous les modèles, quel que soit le prix, le cadre est toujours en fibre de carbone et peut être monté de pneus dont la largeur peut aller jusqu’à 4,5 centimètres. Il va de soi que les pneus larges avec profil tout-terrain assurent de meilleures performances hors des sentiers battus et offrent globalement plus de confort. Et inversement en ville. Le guidon a également été optimisé pour une utilisation tout-terrain, avec une inclinaison des extrémités vers l’extérieur, ce qui est typique des Gravel. La forme particulière du guidon permet d’adopter une posture plus confortable que sur un vélo de course classique. Le Gravel est par ailleurs doté de plusieurs points de fixation permettant d’accueillir des sacoches et de garde-boue qui en font le vélo idéal pour le «bikepacking».