«Langya-Henipavirus» : Un nouveau virus a été découvert en Chine, rapporte Taïwan

Insuffisance hépatique

Le «LayV» appartient à la famille des paramyxovirus, qui se transmettent principalement par gouttelettes, comme le Covid-19. Il serait apparu dans les provinces chinoises du Shangdong et du Henan. Selon le centre de contrôle des maladies taïwanais et une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, rapportée par le Taipei Times, 26 des 35 patients présentaient une infection au nouveau virus uniquement, sans autre maladie. Ceux-ci ont développé des symptômes tels que fièvre, fatigue, toux, perte d’appétit, douleurs musculaires, nausée ou encore maux de tête. Plus de la moitié d’entre eux présentaient également une diminution des cellules blanches, plus d’un tiers une insuffisance hépatique, et 8% une insuffisance rénale.