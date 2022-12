Santé : Un nouveau virus transmis par les tiques découvert en Suisse

Apparu en Chine en 2017, ce virus provoque fièvre et maux de tête et aucun vaccin ne permet de le combattre.

Les tiques portent et transmettent de nombreuses maladies et bactéries.

Les symptômes peuvent être des maux de tête et de la fièvre. La présence du virus a été détectée dans de nombreux échantillons prélevés en 2021 et 2022. Il n’existe actuellement ni vaccin ni méthode de détection pour ce virus. «Après avoir identifié le nouveau virus et publié la séquence complète du génome viral, notre équipe développe un test sérologique pour pouvoir détecter les infections», explique Cornel Fraefel, directeur de l’Institut de virologie de l’Uni de Zurich. La situation épidémiologique de ce type de virus en Suisse va être étudiée plus en détail dès l’année prochaine par plusieurs équipes de chercheurs.