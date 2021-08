Vaud : Un nouvel abonnement de transports publics flexible unique en Suisse

Mobilis propose du 16 août 2021 au 31 janvier 2022 l’abonnement FlexiAbo, soit 104 ou 156 jours de voyages, à activer librement sur une année.

Cet abonnement vise à répondre aux besoins des usagers, qui sont très variés. Photo d’illustration. Florian Cella/24Heures

Avec la pandémie, les usagers ont vu leurs habitudes de déplacement évoluer. C’est pourquoi dès le 16 août, la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis propose une nouvelle forme d’abonnement de transports publics, appelée FlexiAbo. Comprenant 104 ou 156 jours de voyages librement activables sur une année, ce nouveau produit entend répondre aux besoins des usagers. Soutenu par le canton de Vaud, ce projet-pilote au niveau suisse vise également à faciliter l’accès aux transports publics et à tendre vers une mobilité respectueuse du climat.

Les besoins actuels en mobilité sont très variés, et la hausse du télétravail ou des études à distance accentue d’autant plus cette disparité. De ce constat est venue l’idée d’un abonnement annuel flexible, qui offre les avantages d’un abonnement – soit un seul achat et des prix avantageux – mais pour des jours de déplacements hebdomadaires ou saisonniers moins fréquents. Les 104 ou 156 jours de voyage à disposition sont à activer indépendamment et correspondent respectivement à 2 ou 3 jours par semaine. «L’activation de ces jours est libre sur toute l’année» précise Roland Bonzon, président de la Communauté tarifaire vaudoise. «Un usager pourrait l’utiliser uniquement durant la saison froide, par exemple, et le combiner avec des trajets à vélo à la belle saison. »

Activation jusqu’au moment de monter à bord

Comment le FlexiAbo fonctionne-t-il exactement? Cet abonnement Mobilis comporte un nombre de jours défini, 104 ou 156, que l’utilisateur abonné doit activer à l’avance ou jusqu’au moment de monter à bord, à l’aide d’un calendrier virtuel. Les jours peuvent aussi être désactivés jusqu’à la veille. Son achat se fait en ligne, grâce au webshop des Transports publics de la région lausannoise (tl), conceptualisé et développé spécialement pour ce projet à durée limitée. Le FlexiAbo est proposé en catégorie Enfant/Jeune, Adulte ou Senior, ainsi qu’en 1re et 2e classe, et son tarif varie en fonction du nombre de zones Mobilis choisi.

Proposé à la vente jusqu’au 31 janvier 2022, cet abonnement entre dans le cadre d’un projet pilote, soutenu financièrement par le Canton de Vaud à hauteur de 50% pour faciliter l’accès aux transports publics à la population vaudoise: «Cette offre s’inscrit dans notre politique de mobilité, qui vise à encourager toujours plus au report modal en proposant des solutions de déplacement durables et facilement combinables, adaptées aux besoins réels de l’usager» explique la conseillère d’Etat Nuria Gorrite. Afin de savoir si une telle forme d’abonnement est viable économiquement et répond réellement à un besoin, ce projet fera l’objet d’un important monitoring, dont le bilan est attendu pour début 2023.