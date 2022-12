Genève: Un nouvel acteur prêt à gober une part du gâteau Uber

Un société genevoise concurrente à MITC s’apprête à fournir des chauffeurs VTC à Uber. TDG

L’économie de plateforme est décidément un monde plein de surprises, où les sociétés tierces aux grands acteurs du marché que sont Uber, Uber Eats et Smood poussent comme des champignons. En juin, Genève découvrait MITC, entreprise partenaire d’Uber, et dorénavant employeur des chauffeurs VTC opérant pour le compte de la multinationale (un montage décidé suite à l’arrêt du Tribunal fédéral décrétant que lesdits chauffeurs étaient des salariés, et non des indépendants). Mais un autre acteur, pour l’heure en sommeil, a été créé au même moment: le 8 juin étaient enregistrés les statuts de Chaskis Rides, «entreprise de transport professionnel de personnes».

Cinquante chauffeurs intéressés

Chaskis Rides «est en effet une société concurrente de MITC, un nouvel acteur sur le marché», confirme son avocate Me Sarah Halpérin. Celle-ci opère aussi comme conseil de Chaskis, qui fournit des livreurs de repas à Uber Eats. Sans surprise, le siège des deux sociétés se situe à la même adresse, aux Eaux-Vives, et partagent le même administrateur. «L’activité débute et suscite d’ores et déjà l’intérêt auprès de futurs employés, détaille l’avocate. Plus de cinquante chauffeurs VTC ont déjà marqué leur intérêt à rejoindre Chaskis Rides, qui espère rapidement avoir une taille suffisante pour que l’activité soit pleinement viable.»

Existence connue de l’Etat

Ces manœuvres en coulisses s’opèrent alors que, après s’être mis d’accord sur le règlement du passé, l’Etat, Uber et MITC discutent de la mise en place et de la conformité du nouveau contrat proposé depuis juin aux chauffeurs. «Chaskis Rides n’est pas partie prenante de ces discussions, indique Me Halpérin. Notre existence est en revanche connue des services de l’Etat qui nous ont déjà interpellés pour s’assurer de la conformité de notre modèle.»