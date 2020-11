Genève : Un nouvel acteur sur le marché de la livraison de repas

Le site de vente en ligne MyStore / DeinDeal se lance dans le secteur du transport de nourriture.

Un nouvel acteur déboule à Zurich et à Genève dans le secteur ultra concurrentiel de la livraison de repas. Il s’agit des sites suisses de vente en ligne MyStore et DeinDeal, rapporte la «Tribune de Genève». L’opérateur annonce une absence de frais de transport pour le client, et des frais de commission inférieurs à ceux du marché pour les restaurateurs. Le quotidien genevois relève en revanche que le prix de la nourriture peut être majoré par rapport à une consommation sur place. Le syndicat Unia, très implanté dans ce domaine, note plusieurs éléments positifs mais déplore que les employés doivent fournir leurs outils de travail (téléphone, vélo) et que leur contrat ne comporte aucune référence aux conventions collectives. (jef)