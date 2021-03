Faut-il y voir un signe que le coach principal, Craig MacTavish, n’a plus toute la confiance du boss et qu’il est en danger? « Lorsque les équipes ne performent pas, personne n'est en sécurité, a répondu Svoboda. Je crois toujours que MacT est l’entraîneur qui peut nous amener où nous voulons aller, mais nous avons besoin de résultats. »

C’est d’autant plus vrai au regard de la semaine qui attend les Lions, avec la réception de Davos (mardi) et de Bienne (samedi) – deux adversaires directs dans la lutte pour le top 6 – ainsi qu’un déplacement à Langnau (jeudi). Le LHC s’apprête à jouer une bonne partie de sa fin de saison. Et Craig MacTavish son poste? «J’espère qu’il est toujours l’homme de la situation, a ajouté Svoboda. N ous tenons des meetings internes. Nous essayons de trouver des solutions. Sur les quatre derniers jours, j'ai vu de bonnes choses. Voyons si cela va fonctionner. »