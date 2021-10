Formation : Un nouvel aide-mémoire pour les droits des apprentis en ligne

L’Union syndicale suisse a publié mercredi un nouveau guide sur les règles qui encadrent la formation professionnelle afin que les jeunes connaissent mieux leurs droits.

Plus de 75’000 jeunes ont démarré cette année un apprentissage en Suisse. Mais la plupart ne connaissent pas le monde du travail. Et s’ils peuvent compter sur leur employeur pour leur expliquer leurs devoirs, ils n’ont pas toujours une information suffisante sur leurs droits. Raison pour laquelle l’Union syndicale suisse a publié un guide en ligne à l’intention de tous ceux qui suivent une formation professionnelle de base.

Cet aide-mémoire, baptisé « Je connais mes droits », est rédigé dans un langage clair et compréhensible par tous, explique l’USS mercredi. Il offre une fonction de recherche par mot-clé ainsi qu’un index alphabétique. Il répond à de nombreuses interrogations des jeunes comme la durée maximale de travail, les règles qui s’appliquent au travail de nuit et du dimanche ou encore comment réagir face à du mobbing ou du harcèlement sexuel.

Les textes explicatifs ont été vérifiés par des juristes spécialisés et sont assortis de renvois vers des sites web utiles ainsi que les lois et ordonnances applicables, explique l’USS. Si le guide s’adresse d’abord aux apprentis, il se veut également une source d’information précieuse pour tous les jeunes en formation et pour tous les acteurs de la formation professionnelle.