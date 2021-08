IA : Un nouvel assistant vocal pourrait voir le jour

La firme américaine Sonos, spécialisée dans les produits audio, envisage de créer un assistant vocal concurrent de Google Assistant et Alexa, d’après un sondage mené auprès de ses clients.

Les enceintes connectées de Sonos, firme spécialisée dans les produits audio multi-room, embarquent Google Assistant et Alexa d’Amazon. Elles pourraient bientôt proposer une solution maison qui viendrait allonger la liste des assistants vocaux disponibles sur le marché, aux côtés de Siri d’Apple ou encore Bixby de Samsung.

D’après un sondage mené par Sonos auprès de certains de ses clients et repéré par le site Voiceboat.ai, la firme américaine envisage de créer son propre assistant vocal, rapporte The Verge. Dans le sondage, il est expliqué que ce «nouveau produit potentiel» utiliserait la commande vocale «Hey Sonos» pour réveiller l’assistant vocal sur les produits compatibles de la marque. Il permettrait ensuite de contrôler la lecture de la musique, de rechercher des chansons et de déplacer leur diffusion entre les enceintes Sonos placées dans les différentes pièces de la maison.