Présidentielle aux États-Unis : Un nouvel enregistrement accable Donald Trump

L’ex-président a tout essayé pour faire basculer le résultat de l’élection en Géorgie, comme le démontre un document audio inédit, publié mercredi par le «Wall Street Journal».

Le 23 décembre 2020, le républicain a eu une conversation de six minutes avec Frances Watson, enquêtrice en cheffe au bureau du secrétaire d’État de Géorgie. Lors de cette discussion, le républicain a poussé son interlocutrice à œuvrer pour inverser le résultat de l’élection, affirmant qu’il avait été victime d’une fraude. «Quand la bonne réponse sortira, vous serez félicitée», a notamment lancé le président sortant à Frances Watson. «J’ai tout gagné sauf la Géorgie. Et j’ai gagné la Géorgie, je le sais. De beaucoup. Et les gens le savent. Et quelque chose est arrivé là-bas. Quelque chose de moche est arrivé», a ajouté Trump.