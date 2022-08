Météo : Un nouvel épisode de canicule démarre ce lundi dans le sud-est de la France

Un maximum de 35 à 39 degrés en journée, et des nuits étouffantes: un nouvel épisode de canicule devrait toucher le sud-est de la France lundi avant de gagner le nord mardi et mercredi. Ardèche, Drôme, Gard, Pyrénées-Orientales et Vaucluse: cinq départements ont été placés en vigilance orange. Les dix autres départements du quart sud-est de la France ont été placés en vigilance jaune.

Selon l’institut météorologique français, le pic de chaleur est attendu mercredi en métropole, «avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35 °C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest». Ce pic devrait être «bref dans de nombreux départements», selon Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, et de l’air moins chaud pourrait arriver jeudi par le nord-ouest.

Une conséquence directe du réchauffement climatique

Sécheresse record

La France a connu son mois de juillet le plus sec depuis le début des mesures, en août 1958, a confirmé Météo France. L’Europe occidentale a fait face en juillet à une sécheresse historique et à deux vagues de chaleur en à peine un mois, au cours desquelles se sont déclenchés des feux de forêt ravageurs comme en Gironde ou désormais en Grèce.

La préfecture de la Gironde a annoncé que le département allait de nouveau être placé en vigilance rouge pour le risque de feux, interdisant la circulation des personnes et des véhicules en forêt entre 14 h et 22 h. L’accès aux forêts est aussi strictement interdit dans le Vaucluse, et dans quatre des 25 massifs des Bouches-du-Rhône. Dans le Jura, de nouvelles restrictions d’eau s’appliquent lundi. L’arrosage des pelouses et de tout espace vert est interdit, tout comme le remplissage des piscines privées, ou le lavage des véhicules.