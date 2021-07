Intempéries - Un nouvel épisode orageux bouleverse la Suisse centrale

La Confédération recommande de ne laisser ni meubles légers, ni plante, ni voiture à l’extérieur, dans la mesure du possible.

Lundi en début de journée, la Confédération a publié une alerte orage, sur une vaste zone allant du Tessin à la région de Schaffhouse, et du district de la Sarine à l’ouest, jusqu’à la vallée du Rhin à l’est. Fortes pluies, grêle et foudre sont annoncés. «Malheureusement, aucune stabilisation du temps n’est annoncée pour le moment. Cela pourrait même continuer comme ça jusqu'à la mi-août», déclare Stefan Scherrer de Meteonews.

Au cours de l’après-midi, de nombreux lecteurs ont envoyé leurs témoignages à nos collègues alémaniques. Dans le canton de Glaris, une forte grêle a paralysé une partie de la circulation sur l'A3 près de Bilten. L’Alp, considéré comme un ruisseau habituellement peu visible, a bloqué le trafic en débordant de ses berges à la sortie d’Einsiedeln, dans le canton de Schwytz. La police du même canton a d’ailleurs indiqué lundi après-midi, la fermeture de six tronçons routiers en raison des intempéries.

La Confédération conseille notamment de ne pas laisser les meubles légers et les plantes à l'abandon et de garer les véhicules dans les garages si possible.