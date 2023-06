Test: Un nouvel épisode simplement diabolique

Après le contesté «Immortal» et «Diablo 2: Resurrected», qui avait un goût de réchauffé, la licence culte de Blizzard revient en force avec un quatrième épisode exceptionnel. On retrouve ainsi une campagne exaltante avec la démone Lilith en guest star, bien plus intéressante et poignante que les soupes insipides servies par des productions asiatiques, grâce notamment à des cinématiques dont seul le studio américain a le secret.

Côté héros, on reste dans du classique avec cinq classes à disposition: barbare, sorcière, druide, voleur et nécromancien. Tous viables, ces personnages possèdent chacun leur jouabilité propre et sont complètement différents. Mieux, on peut tout perfectionner pour coller à son style de jeu, et ainsi terrasser des hordes de saligauds avec le maximum d’efficacité. D’ailleurs, cette recherche perpétuelle vers l’optimisation ultime va «forcer» les plus acharnés à jouer des centaines d’heures pour grappiller ça et là quelques pourcents indispensables à leur avatar. Presque sans défaut, ce chef-d’œuvre va réconcilier ses fans avec la franchise.