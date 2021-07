Pakistan : Un nouvel espoir pour les dauphins menacés de l’Indus

Au début du siècle, ces dauphins d’eau douce étaient proches de l’extinction. Grâce au travail des mêmes pêcheurs qui avaient failli les mener à la disparition, leur population ne cesse d’augmenter.

La construction, à partir de la fin du 19e siècle, d’une vingtaine de barrages sur l’Indus, afin d’irriguer les plaines agricoles du centre du pays, a fragmenté l’habitat du dauphin, qui en été, lors de la saison sèche, s’est retrouvé incapable de regagner des zones plus propices du fleuve. Il a aussi souffert de la pêche non régulée, qui tarit ses réserves alimentaires, et de la pollution du fleuve causée par le déversement des eaux usées de villes en expansion et des produits chimiques des usines environnantes.