Etats-Unis – Un nouvel Etat américain adopte une loi restreignant l’avortement

États-Unis : Un nouvel État américain adopte une loi restreignant l’avortement

Un nouvel État américain, l’Idaho, a adopté une loi autorisant les poursuites civiles contre les professionnels de santé pratiquant des interruptions volontaires de grossesse (IVG), dernier épisode d’une vaste offensive conservatrice pour rogner le droit à l’avortement dans le pays.

Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, s’est revendiqué comme un ardent défenseur des droits des «bébés à naître» mais s’est inquiété que cette loi, qui revient «à déléguer le pouvoir à des citoyens privés d’imposer de lourdes amendes (…) dans le but d’échapper à l’examen des tribunaux» ne soit déclarée contraire à la Constitution des États-Unis. Une telle démarche sape les institutions et «affaiblit nos libertés collectives», met-il en garde dans une lettre adressée aux parlementaires locaux.