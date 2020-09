Liban : Un nouvel incendie éteint dans le centre-ville de Beyrouth

Quelques jours après un sinistre dans le port de la capitale libanaise, les pompiers ont éteint ce mardi un nouvel incendie dans un bâtiment en construction.

«Quand nous sommes arrivés, les flammes étaient fortes», a indiqué à l’AFP un pompier sur le site. «L’incendie a pris dans les panneaux isolant entre la façade extérieure et le mur intérieur», a-t-il expliqué, sans pouvoir déterminer la cause du feu.

Sur les réseaux sociaux, des Libanais exprimaient leur stupéfaction face à ce troisième incendie à Beyrouth, alors qu’ils sont encore sous le choc de l’explosion dévastatrice du 4 août qui a tué plus de 190 personnes et fait plus de 6500 blessés et ravagé des quartiers entiers de la capitale.