Etats-Unis – Un nouvel incendie frappe la Californie

États-Unis : Un nouvel incendie frappe la Californie

L’«Alisal Fire» a déjà détruit près de 55 km² dans un canyon à une trentaine de kilomètres de Santa Barbara. Plus de 765 pompiers sont mobilisés.

Getty Images via AFP

Les pompiers californiens combattaient mercredi un brasier ayant déjà dévasté près de 55 km2 et forcé les autorités à donner l’ordre d’évacuer les zones proches depuis son début, lundi. L’«Alisal Fire» dévaste un canyon sec et broussailleux à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville côtière de Santa Barbara, dans l’ouest du pays, et n’est contenu qu’à 5%, selon le service des Forêts des États-Unis.