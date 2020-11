L’Université de Genève (UNIGE) inaugure mardi un centre d’étude des Sciences des sexualités. L’institut se penchera autant sur «les pratiques sexuelles et procréatives que sur la manière dont sont représentées les identités sexuelles». Il portera le nom de «Maurice-Chalumeau», en hommage au philanthrope genevois qui a légué sa fortune à l’Université en 1970, dans le but d’encourager la recherche dans le domaine de la sexualité humaine. Un an après, ce financement a donné lieu à la création d’un fonds.

Un fonds pionnier et visionnaire

Le Fonds Chalumeau a notamment contribué à la fondation d’une École genevoise de sexologie, centrée sur les fonctions et dysfonctions sexuelles, les sources du plaisir et les dynamiques du couple hétérosexuel. Le Fonds et l’UNIGE ont également travaillé, avec l’OMS en 1974, à l’élaboration de la première définition de la «santé sexuelle», ancrée dans une «approche positive de la sexualité humaine» et fondée sur l’idée du «bien-être sexuel». «C’est un pas important qui améliore notre capacité à répondre aux questionnements de la société et à inscrire ces savoirs au cœur des préoccupations contemporaines», a indiqué Yves Flückiger, recteur de l’UNIGE dans un communiqué.