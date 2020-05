Mobile

Un nouvel outil fait sauter les verrous de l’iPhone

L’équipe de hackers Unc0ver a publié un nouveau jailbreak pour déverrouiller les systèmes d’exploitation iOS 11 à iOS 13.5.

Les iPhone les plus récents, comme l’iPhone 11 et 11 Pro, peuvent être bidouillés avec le nouveau logiciel d’Unc0ver.

Unc0ver a encore frappé contre Apple. Cette équipe de hackers a publié durant le week-end la version 5.0 de son logiciel de jailbreaking. Il s’agit du 1er permettant de casser les verrous de la version la plus récente du système d’exploitation mobile iOS, à savoir la mouture 13.5 qu’Apple a mis à disposition des utilisateurs la semaine passée. Pour rappel, iOS 13.5 ajoute notamment le système créé par Apple et Google de traçage des contacts du Covid-19 via l’échange par Bluetooth d’identifiants aléatoires avec d’autres appareils iOS ou Android, ainsi que la désactivation de la reconnaissance faciale si l’utilisateur porte un masque.