Genève: Un nouvel outil pour être à la pointe du numérique

Aider les décideurs à agir

«La numérisation des entreprises ouvre la porte à de nombreuses opportunités, mais elle s’accompagne également de nouveaux risques et de nouvelles responsabilités juridiques et éthiques», souligne la patronne du Département de l’économie et de l’emploi (DEE), Fabienne Fischer. Objectif de la démarche: aider les décideurs à prendre en main cette transition, en leur permettant «d’analyser l’usage du numérique dans l’entreprise, les risques et le potentiel économique qu’il représente, pour le faire évoluer en assurant un traitement des données éthique et en renforçant la sécurité.»