Un nuage couleurs arc-en-ciel observé dans le ciel romand

Le phénomène, plutôt rare, a été signalé à plusieurs endroits de Suisse romande.

Particularité: les couleurs de l’arc-en-ciel se forment alors qu’il ne pleut pas et que le soleil se trouve face à celui qui l’observe, et non derrière. Les météorologues parlent le plus souvent de «nuages iridescents». Ceux-ci, peu épais, ne se forment qu’à haute altitude et sont le plus souvent observés en montagne, voire parfois depuis les avions. Les minuscules cristaux de glace qui s’y trouvent doivent être espacés et orientés d’une façon bien précise par rapport au soleil pour qu’apparaissent les couleurs quand la lumière de celui-ci les traverse. Le phénomène ne dure en général que quelques minutes.