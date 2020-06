Météo

Un nuage de poussière du Sahara assombrit l’horizon de Cuba

Après avoir recouvert plusieurs îles des Caraïbes, un nuage créé par des tempêtes de sable et de poussière du Sahara va toucher Cuba. Chaleur et difficultés respiratoires sont à prévoir.

Un grand nuage de poussière du Sahara, qui couvrira Cuba jusqu’à vendredi, assombrissait mercredi le ciel bleu de l’île, entraînant un pic de chaleur et risquant de provoquer des affections respiratoires, alors que ce pays a déclaré sous contrôle la pandémie de coronavirus.

Le nuage a déjà recouvert d’autres îles ou parties d’îles des Caraïbes, dont la Jamaïque, Porto Rico et la République dominicaine, et commencé à envahir le ciel dans l’est de Cuba, mais à La Havane sa présence se fera surtout sentir jeudi et vendredi, selon les spécialistes.