Vaud : Un nuage inquiétant s’échappe de la cimenterie Holcim

Pourtant habitués à la proximité de l’usine, des riverains ont appelé les pompiers, dimanche. Un pic de pollution aux particules fines PM10 a été enregistré, mais vite maîtrisé.

On a beau habiter Eclépens (VD) et être habitué à la proximité de l’usine Holcim, certains événements peuvent être inquiétants. C’est ce qui est arrivé dimanche en fin de journée à une riveraine, qui a appelé les pompiers après avoir aperçu un nuage inédit, rapporte «24 heures». De retour chez elle, elle a constaté que d’importants dépôts de poussière orangée s’étaient accumulés sur sa terrasse. La direction d’Holcim a confirmé un problème lors du redémarrage du four et «regrette vivement cet incident exceptionnel», qui fera l’objet d’une enquête interne.