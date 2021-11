Football – Un nul en Italie pour un lundi de folie

Vingt minutes de folie

Et notamment en début de match, où ce furent vingt minutes de folie. Vingt minutes à pouvoir être dangereux sur chaque ballon récupéré. Vingt minutes durant lesquelles toucher Okafor (choix fort et récompensé de Yakin de le titulariser en pointe de l’attaque helvétique) était l’assurance ou presque de se créer une situation dangereuse. Vingt minutes à révéler les faiblesses dans le dos de la défense italienne. Vingt minutes au terme desquelles la Suisse avait un but d’avance, et c’était un minimum.