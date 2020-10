Canton de Vaud : Un observatoire de l’environnement à Lausanne

Développé en association avec le Plan Climat, la municipalité de Lausanne annonce son intention de mettre en place une structure capable de lutter contre le réchauffement climatique.

Les autorités lausannoises veulent agir contre le changement climatique et améliorer la qualité de vie des habitants en établissant un observatoire de l'environnement (archive)

La Ville de Lausanne veut créer un observatoire de l’environnement. La Municipalité souhaite ainsi améliorer la santé et la qualité de vie de la population et lutter contre le changement climatique, annonce-t-elle ce jeudi dans un communiqué.

Développé en association avec le Plan Climat, cet observatoire doit devenir «une base objective de documentation et d’analyse des paramètres environnementaux, en particulier de la qualité de l’air et du bruit et des effets du changement climatique», selon la Municipalité.