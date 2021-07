Bussigny (VD) - Un octogénaire décède après un échange de coups avec son beau-fils

Que s’est-il passé vendredi dernier dans une maison de Bussigny? Ce que l’on sait, c’est qu’une bagarre a éclaté entre ses deux occupants: un homme de 83 ans et son beau-fils âgé d’une cinquantaine d’années. Après l’échange de coups, deux jours plus tard, le beau-père est décédé à l’hôpital. Le quinquagénaire, lui, a été placé en détention provisoire.

Circonstances floues

La police cantonale confirme être intervenue vendredi dernier vers 23 h à un domicile à Bussigny pour une bagarre, et à la suite d’un appel du 144. Vu ses blessures, le beau-père a été emmené en ambulance à l’hôpital où il est décédé lundi. À l’heure actuelle, les causes du décès restent floues. La mort a-t-elle été causée par un coup, par une chute ou un problème de santé? C’est ce que devra déterminer l’enquête. «Dès lors qu’une altercation avait eu lieu peu avant la prise en charge médicale, la personne qui y avait participé a été interpellée et une demande de détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte», indique la procureure Florence Jolliet.