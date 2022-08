Vaud : Un octogénaire disparaît dans le Léman, la police recherche des témoins

Mardi 9 août 2022 vers 16 h 50, au large du Centre de congrès de Montreux et alors qu’il naviguait sur un bateau à moteur en présence de son épouse, un ressortissant allemand âgé de 87 ans a décidé d’aller se baigner. Il s’est mis à l’eau et s’est éloigné du bateau. À une quinzaine de mètres de celui-ci, il a effectué un demi-tour et a appelé son épouse pour lui demander de lui envoyer une corde. Malgré cette tentative d’envoi, l’homme a disparu sous l’eau.