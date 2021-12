Genève : Un octogénaire en mauvaise posture sauvé grâce au flair de Jägger

Un chien policier a porté secours à un aîné qui avait chuté au bord du Rhône et passé plus de huit heures seul.

Un homme de 81 ans, victime d’une chute, a été secouru dans la nuit de mardi à mercredi par un berger allemand de la police et son maître, sergent-chef au sein des forces de l’ordre genevoises. L’aîné était tombé vers 16h30 au pied des falaises de Saint-Jean, lors d’une promenade, indique la police cantonale. Ce n’est que vers 1 heure du matin que ses appels au secours ont été entendus et que les secours ont été prévenus. Pluie, terrain glissant, accès très difficile à cause de la forte pente et de la végétation dense: les recherches n’ont rien donné dans un premier temps. Même l’hélicoptère engagé n’est pas parvenu à repérer une forme humaine.

C’était sans compter le flair de Jägger, 6 ans et demi, qui vers 2h a pris une piste et a dévalé de manière déterminée le terrain glissant et escarpé, suivi de son maître. Après une heure de recherche, le binôme a fini par retrouver l’octogénaire, qui était en hypothermie dans un endroit où un hélitreuillage était impossible. Secours et pompiers ont alors été prévenus. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a finalement pu trouver un passage possible avec une civière pour remonter le malheureux avec un treuil. Une opération qui s’est terminée vers 5h30. L’aîné a ensuite été emmené à l’hôpital.