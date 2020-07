Épalinges (VD)

Un oiseau prive 900 bâtiments d’électricité

Vendredi soir, un volatile a provoqué une importante coupure d’alimentation électrique. Il n’a toujours pas été dégagé.

«Nous n’avons plus de courant depuis près d’une heure. Nous ne savons pas ce qu’il se passe», déplorait vendredi soir une habitante d’Épalinges. Et les Services industriels de Lausanne (SIL) d’expliquer: «Vers 19h30, un oiseau a provoqué un court-circuit dans une ligne aérienne, au chemin de Montéclard, et 900 bâtiments se sont retrouvés sans électricité. Pour une grande majorité, le courant a pu être rétabli vers 20h30, mais les plus malchanceux ont dû attendre jusqu’à 21h26.»