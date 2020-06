Canada

Un oiseau serait à l’origine de l’accident mortel d’un avion

Il y a deux semaines en Colombie Britannique, un avion de la patrouille acrobatique de l’armée de l’air canadienne s’écrasait au sol, faisant un mort et un blessé grave.

Le rapport de l’autorité responsable de l’enquête au ministère de la défense indique que l’avion CT-114 a pris de l’altitude, puis a quitté la formation et amorcé un virage à gauche avant de faire une vrille en piqué.

«La partie la plus difficile de l’enquête commence lorsque nous creusons davantage pour comprendre comment et pourquoi c’est arrivé», a dit le directeur de la sécurité des vols et de l’autorité des enquêtes au ministère de la défense.