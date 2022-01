Genève - Un oiseau sous surveillance observé sur le Petit-Lac

Une bernache du Canada (photo prétexte) Getty Images

Sur la photo envoyée à la rédaction de «20minutes» (voir ci-dessous), le profane, dont la soussignée, verront des canards plus ou moins grands, sans plus. Le lecteur à l’origine du cliché, manifestement davantage versé dans l’ornithologie, a lui repéré plusieurs bernaches du Canada. La découverte a été faite le premier jour de l’an. Contacté, Gottlieb Dandliker, l’inspecteur cantonal de la faune, confirme que «l’identification paraît correcte» et dit ne pas être surpris, même si ce volatile reste rare dans nos contrées.

Les bernaches ont été aperçues le 1er janvier dans le port du Creux-de-Genthod. Lecteur reporter

Le spécialiste indique que cette découverte n’en est pas vraiment une, puisque «depuis des décennies, moins d’une dizaine de bernaches du Canada sont présentes sur le Petit-Lac, plus précisément entre le camping de Pointe-à-la-Bise, sur la rive gauche, et la plage du Reposoir, sur la rive droite». Il s’agirait de spécimens probablement échappés de captivité et de leur descendance.

Espèce exotique invasive

Gottlieb Dandliker explique que la bernache du Canada est une espèce indigène d’Amérique du Nord qui a conquis le nord de l’Europe, soit la Grande-Bretagne, la France, le Benelux, l’Allemagne et la Scandinavie, au XXème siècle à la suite de lâchers et d’évasions d’oiseaux captifs. Les quelque 80’000 bêtes de ces colonies sont considérées comme membres d’«une espèce exotique invasive». Elles posent «un certain nombre de problèmes, comme des dégâts à l’agriculture et aux parcs, l’eutrophisation de petits plans d'eau ou encore des collisions avec les avions».

Animaux tolérés