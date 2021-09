Pétrole : Un oléoduc controversé entre en service en Amérique du Nord

L’oléoduc «Line 3» du groupe Enbridge transportera 760’000 barils de pétrole par jour de l’Ouest canadien vers le nord des États-Unis.

Plus tôt cette année, son chantier avait été brièvement bloqué aux États-Unis par des militants écologistes et des membres de la communauté autochtone, qui craignaient des fuites de pétrole dans les rivières. «Avec une nouvelle tuyauterie de pointe à paroi plus épaisse, le pipeline assure un approvisionnement sûr et fiable aux raffineries américaines», a affirmé par communiqué l’entreprise, basée à Calgary, dans l’ouest du Canada.