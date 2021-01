Il est possible de faire apparaître la rubrique cachée sous le système iOS 14.3.

Il ne fait désormais presque plus aucun doute qu’Apple va bientôt mettre sur le marché les AirTags. Preuve que le développement de ce traqueur d’objets avance, un nouvel indice a été découvert dans l’app Localiser de la firme: un onglet caché baptisé Objets, dédié au nouveau gadget qu’Apple pourrait dévoiler lors d’une présentation en mars, selon les rumeurs.

Cette rubrique avait déjà été repérée il y a quelques mois, mais les possesseurs d’un iPhone sous iOS 14.3 peuvent désormais l’activer. Il suffit de se rendre dans le navigateur Safari et d’y taper findmy://items dans la barre d’adresse, puis de valider l’entrée, rapporte un internaute sur Twitter. Le système va proposer de l’ouvrir dans l’app Localiser et afficher la nouvelle rubrique (qui disparaît une fois l’app fermée).

Elle permet d’ajouter divers objets via un bouton. Dotés d’une connexion Bluetooth, les AirTags, qui devraient être de forme ronde, pourront être accrochés à un porte-clés, un sac, un vélo ou tout autre objet après qu’ils auront été placés dans un étui ad hoc. Grâce à l’app Localiser, il sera dès lors possible de localiser ces objets au cas où on les aurait égarés.