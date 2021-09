Élection : Un opposant russe confronté à deux candidats «sosies»

Même nom, même apparence: un opposant russe a découvert que deux candidats à une élection lui ressemblaient étrangement. Un subterfuge du pouvoir, selon lui…

Candidat à l’élection du Parlement régional de Saint-Pétersbourg, Boris Vichnevski, opposant bien connu, membre du parti Iabloko, sera opposé à deux autres Boris Vichnevski qui, comme lui, ont une courte barbe poivre et sel et une calvitie similaire. «C’est de la fraude. Ces gens participent à l’élection non pas pour être élus ou pour présenter leurs programmes, mais pour embrouiller les électeurs», affirmait, lundi, l’opposant de 65 ans.