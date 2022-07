Genève: Un orage de grêle dévaste les cultures de la rive gauche

«Les dégâts sont très importants, certaines parcelles de vigne ont été détruites à 100%», souffle François Erard, directeur d’AgriGenève. Lundi soir, un orage de grêle d’un peu plus d’une dizaine de minutes a traversé plusieurs communes de la rive gauche du lac. Presinge, Choulex, Meinier, Jussy ou encore Collonge-Bellerive ont vu des grêlons de 3 à 4 centimètres de diamètre déferler sur leurs têtes. Les images parvenues à la rédaction montrent le sol blanchi au passage de la tempête. Sur d’autres clichés, on peut voir des feuilles de vigne hâchées menu, ou des bouts de feuillage au sol.

Bilan et assurances

«C’est catastrophique, lâche François Erard. Les blés et le colza devaient être récoltés ces prochains jours. les cultures de fourrage ont été détruites. Compte tenu de la situation internationale, ce n’est pas une bonne nouvelle.» Les agriculteurs touchés doivent maintenant faire le bilan de la grêle et annoncer les pertes aux assurances, pour autant que l’entier des récoltes soit assuré.

Pompiers volontaires alarmés

Du côté des pompiers, on indique que l’orage a été soudain et localisé ailleurs que prévu. «Il était plutôt annoncé en rive droite», a détaillé le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Du personnel en congé a été rappelé pour épauler le personnel de service et les pompiers volontaires des communes. «Quelque 70 sapeurs ont participé à des interventions pour des inondations ou des déblaiements», a indiqué le porte-parole. Les opérations se sont échelonnées entre 17 h 51 et 21 h.