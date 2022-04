Recherche : Un ordinateur estime la hauteur des arbres grâce à des photos satellites

Des chercheurs de l’EPFZ et de l’uni de Zurich ont mis au point une carte mondiale de la hauteur des troncs d’arbre. Des données essentielles pour la protection du climat.

1 / 2 Le satellite Sentinel-2 photographie tous les cinq jours la surface du globe. DR Le résultat: une carte mondiale indiquant la hauteur des arbres. DR

«Depuis 2021, nous nous trouvons dans la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes», indique l’EPFZ dans un communiqué. Cette initiative a pour objectif de stopper la dégradation des écosystèmes d’ici 2030, de la prévenir et, si possible, de réparer les dommages déjà causés. Pour de tels projets, les acteurs ont besoin de bases précises, comme des relevés et des cartes de l’existant.

Une équipe du poly et de l’uni de Zurich a mis au point un logiciel permettant de connaître la hauteur des arbres en analysant des images prises par des satellites qui photographient la terre en passant tous les cinq jours au même endroit.

Une telle mesure des forêts pourrait à l’avenir montrer la voie, notamment en ce qui concerne les émissions de CO2, car la hauteur des arbres est un indicateur important de la biomasse et de la quantité de carbone stockée. «Environ 95 pour cent de la biomasse dans la forêt se trouve dans le bois et non dans les feuilles. C’est pourquoi la biomasse est fortement liée à la hauteur», explique Konrad Schindler, professeur de photogrammétrie et de télédétection.

Peu de grands arbres sur la planète

Résultat: selon les calculs de Nico Lang, un des chercheurs du projet, «seuls 5 pour cent de la masse terrestre sont recouverts d’une végétation de plus de 30 mètres de haut et seuls 34 pour cent de cette végétation se trouvent dans des zones protégées.»

Avec cette carte, il est désormais possible de valider à l’échelle mondiale des connaissances régionales telles que la capacité des canopées tropicales à jouer un rôle de tampon climatique. De plus, la carte des hauteurs de végétation est une base importante pour la conservation et le renforcement des écosystèmes.