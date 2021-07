Archéologie : Un os gravé par Néandertal illustre son activité symbolique

Néandertal aussi faisait de l’art comme en témoigne cet os gravé d’un cerf géant aujourd’hui disparu, découvert dans le nord de l’Allemagne.

Haut d’environ six centimètres, pour quatre de large, il porte sur une face dix traits gravés, dont six formant cinq chevrons. Avec une précision qui exclut un geste accidentel. Ce motif «symbolise probablement quelque chose qui avait un sens pour Néandertal en tant que groupe», dit à l’AFP le Dr Dirk Leder, archéologue au Bureau du patrimoine de la Basse-Saxe. Les découvertes liées à Néandertal, cette branche du genre Homo qui a disparu rapidement à partir d’il y a environ 40’000 ans, se multiplient depuis quelques années. Tout comme le regard sur ce «cousin» de l’homme moderne, longtemps considéré comme sa version plus grossière.