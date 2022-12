Afrique : Un otage allemand libéré après plus de quatre ans de détention

Après plus de quatre années de détention au Sahel, l’humanitaire allemand Jörg Lange, âgé de 63 ans, a été libéré, a annoncé samedi l’ONG pour laquelle il travaillait, Help. «Nous sommes très soulagés et reconnaissants que notre collègue Jörg Lange, après plus de quatre ans et demi, puisse retourner auprès de sa famille», écrit la directrice générale de Help, Bianca Kaltschmitt.