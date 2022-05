Allemagne : Un ou deux enfants par classe sont victimes de violence sexuelle

Les cas de diffusion, acquisition, possession ou production d’images pédopornographiques sont en augmentation dans le pays, tout comme le nombre d’agressions sexuelles.

Getty Images via AFP

La diffusion d’images pornographiques d’enfants ou d’adolescents a plus que doublé en Allemagne l’an dernier, a annoncé lundi la police nationale. Plus de 39’000 cas de diffusion, acquisition, possession ou production d’images pornographiques d’enfants et d’adolescents ont été recensés en 2021, soit une progression de 108,8%, selon l’institut de statistiques criminelles de la police (PKS).