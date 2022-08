Nikola Lozina et Laura Lempika se sont mariés

Nikola Lozina et Laura Lempika : Un oui pour la vie devant les caméras

Quatre ans après leur rencontre lors de la saison 3 de «Moundir et les apprentis aventuriers», Laura Lempika, 33 ans, et Nikola Lozina, 28 ans, se sont mariés. Les parents d’un petit Zlatan de 18 mois se sont passé la bague au doigt le vendredi 26 août 2022 aux Baléares (Esp). Très peu d’images de l’heureux événement ont été partagées sur les réseaux sociaux par les amoureux. Ce n’est pas un hasard, car leur cérémonie sera à découvrir dans le programme «Le reste du monde: romance à Ibiza», dont la dernière ­semaine de diffusion débute le 29 août 2022 sur W9. On rappellera que, civilement, Laura et Nikola sont passés devant le maire à la fin de 2020, en pleine pandémie. «Pour nous, on n’est pas mariés, parce qu’on n’a pas pu fêter ça», avait alors expliqué la starlette dans une vidéo sur YouTube