États-Unis: Un ours braque une pâtisserie et boulotte 60 cupcakes

Sueurs froides, mercredi devant une pâtisserie d’Avon (Connecticut). Maureen était en train de charger des denrées dans un véhicule garé dans un garage à l’arrière de la boutique, quand son sang n’a fait qu’un tour: un plantigrade était en train de l’observer. «Il y a un ours dans le garage!» a-t-elle hurlé. L’employée a tenté à trois reprises de faire peur à l’animal en lui criant dessus, mais il revenait à chaque fois, empêchant l’Américaine de fermer la porte du box.

Une fois la police alertée, Lisa, une collègue de Maureen, a eu l’idée de monter dans sa voiture et de s’arrêter devant le garage, où elle s’est mise à klaxonner «comme une folle», peut-on lire sur Instagram. Cette technique a fonctionné: l’ours est enfin sorti du garage et Maureen s’est précipitée pour fermer la porte. Arrivées sur les lieux, les forces de l’ordre se sont assurées que l’animal s’était retiré dans les bois. Le département de Protection de l’énergie et de l’environnement (DEEP) a ensuite placé un appât avec des sucreries.