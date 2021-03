Russie : Un ours interrompt son coup de fil et le prend en chasse

Un plantigrade échappé d’un… hôtel a vécu des moments quelque peu stressants, mercredi dans une grande ville de Sibérie occidentale.

Les automobilistes qui circulaient ce mercredi sur une route fréquentée de Nizhnevartovsk (Sibérie occidentale) ont assisté à une étrange scène. Un ours visiblement déboussolé s’est échappé d’un… hôtel, avant d’errer parmi les véhicules sous le regard peu rassuré des passants. La présence du plantigrade en a interloqué plus d’un: Nizhnevartovsk est une grande ville et il n’y a pas de forêt dans les alentours.