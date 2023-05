Etats-Unis: Un ours piégé dans une voiture délivré par la police

Pour le délivrer, un agent a soigneusement attaché une corde autour de la poignée de portière, selon une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux. Une fois à couvert, il a tiré sur ce câble improvisé et l’ours a immédiatement déguerpi dans les bois sans demander son reste. Le plantigrade semblait apparemment assez mal léché: frustré par son enfermement, il a laissé derrière lui un habitacle en lambeaux, complètement déchiqueté.

Les ours noirs, espèce la plus répandue en Amérique du Nord, peuvent peser jusqu’à 270 kg. Dotés d’un odorat puissant, ces omnivores peuvent sentir la nourriture de très loin, ce qui les pousse parfois à interagir avec les humains.

«Le printemps est une période active (…) et il est bon de rappeler qu’il faut faire attention aux ours lorsqu’on profite de la nature», a rappelé le bureau du shérif du comté de Washoe sur Twitter. «Faites attention aux emballages de nourriture, aux glacières et aux objets parfumés dans les véhicules. Évitez de laisser de la nourriture dans les voitures. (…) Ne nourrissez pas les ours!» a-t-il ajouté.