Amérique du Nord : Un ours polaire aperçu dans le sud du Canada

Un ours polaire a été aperçu par des habitants d’un village en Gaspésie, samedi. Une apparition très rare d’un animal qui vit d’habitude bien plus au nord.

Un ours polaire a été aperçu samedi dans une région du Québec située au sud du fleuve Saint-Laurent, ce qui a mené les agents de la faune et les policiers à alerter les résidents d’un petit village de cette visite très inhabituelle.

L’animal à la fourrure blanche, symbole du réchauffement climatique, a été aperçu en matinée à Madeleine-Centre en Gaspésie, selon des témoins, et se trouvait en liberté dans l’après-midi alors que des agents de la faune, chargés au Canada de la gestion et de protection des espèces sauvages, cherchaient à le localiser.

«Le chien jappait et j’ai entendu mon conjoint crier ‘‘Il y a un ours! Il y a un ours!’’», a raconté à l’AFP Sophie Bonneville, qui réside quelques mois par année dans ce village d’environ 2000 habitants, situé à plus de 800 km au nord-est de Montréal et actuellement sous la neige.