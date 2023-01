Un outil de maquillage pour les personnes handicapées

Appliquer son rouge à lèvres n’est pas à la portée de tout le monde. Pour une personne dont la mobilité des mains et des bras est limitée, l’application de maquillage s’avère compliquée. Pour aider ces personnes et dans un souci d’inclusion, L’Oréal a présenté Hapta, lors du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, le plus grand salon professionnel de l’électronique et des innovations technologiques, qui s’est achevé le 8 janvier.