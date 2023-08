Bien-être animal: Un outil permet de calculer la cage idéale pour une bête

Pour y remédier, la PSA met à disposition un calculateur de volume de cage. Pour les oiseaux par exemple, il suffit de choisir parmi 16 espèces majoritairement appréciées en Suisse, d’entrer le nombre de volatiles et le résultat tombe. Pour une perruche ondulée par exemple, indiquer un seul oiseau bloque immédiatement le calcul puisqu’il en faut au moins deux. Et avec deux perruches, la cage doit faire au moins 2 mètres de haut, autant de long et 1 mètre de large. Des conseils quant à l’aménagement de l’enclos sont également donnés.

Cette aide au calcul est d’autant plus importante que, en Suisse, on estime que plus de 40’000 foyers détiennent des oiseaux, tels que perruches, canaris ou diamants mandarins, dont deux tiers sont — selon un sondage de la Protection suisse des animaux — dans des cages et des volières. L’élevage traditionnel en intérieur est ainsi la forme de détention la plus largement répandue en Suisse.