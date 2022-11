Un outil pour mieux choisir où implanter son magasin à Genève

Genève : Un outil pour mieux choisir où implanter son magasin

Un nouvel outil existe pour aider les commerçants à déterminer le meilleur emplacement pour implanter leur magasin. Nommé «Observatoire du commerce», il a été développé par l’Etat et la faîtière de la profession. Compilant les données de 7000 commerces existants et des offices cantonaux et fédéraux de la statistique, il propose une cartographie de l’offre existante, permet de situer la concurrence, de connaître le pouvoir d’achat par quartier ou de surveiller l’évolution des habitudes de consommation, ont décrit ce jeudi dans un communiqué conjoint les Départements de l’économie et du territoire.