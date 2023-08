Genève: Un outil pour prédire le futur des malades d’Alzheimer

Une technique d’imagerie récente, le PET tau, est capable de prédire le déclin cognitif des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, et donc de mieux les traiter – un diagnostic précoce, soit avant que le cerveau soit trop endommagé, est en effet essentiel. Cette découverte est le fait d’une équipe de chercheurs de l’Université de Genève et des Hôpitaux universitaires de Genève, ont communiqué les deux institutions ce mercredi.

La maladie d’Alzheimer, qui entraîne une perte progressive de la mémoire et de l’autonomie, se caractérise notamment par l’accumulation dans le cerveau de la protéine tau. L’absence ou la présence de celle-ci est le déterminant principal de la stabilité ou de la péjoration de l’état du patient. Visualiser cet élément était jusqu’à présent complexe, du fait entre autres de sa faible concentration. Les scientifiques genevois sont parvenus à déterminer que le fameux PET tau était la meilleure technique d’imagerie pour isoler cette protéine, et donc «prédire la rapidité du déclin cognitif, même sans symptômes marqués au départ», résume la doctorante Cecilia Boccalini.

Médecin-cheffe du Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire au HUG, Valentina Garibotto juge que «cette avancée est déterminante pour mieux prendre en charge la maladie D’Alzheimer. (…) De nouveaux traitements ciblant la protéine tau semblent prometteurs. En parvenant à détecter la maladie le plus tôt possible, nous espérons réellement pouvoir faire la différence dans le futur pour la qualité de vie des malades.»