«À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle», a résumé Michel Matter, président de l’Association des médecins du Canton de Genève (AMGe), lundi lors de l’ouverture du nouveau site de vaccination à Palexpo. Mis en place par deux associations de médecins et de pharmaciens, le site de 1950 m 2 est composé de 157 petits box pour «garder une dimension humaine». La structure, dotée d’une capacité d’accueil de 4000 personnes par jour, est répartie en deux blocs afin de pouvoir injecter aussi bien le Pfizer et le Moderna séparément.

Des professionnels bénévoles

«Ce n’est pas un vaccinodrome, mais bien un centre avec de vrais professionnels de la santé. Nous sommes ravis que le Canton nous ait fait confiance. Nos membres avaient envie de participer à la lutte contre le Covid », s’est réjoui Remi Lafaix, président de PharmaGenève. Ils sont plus de 1000 à s’être déjà portés volontaires pour vacciner bénévolement. Parmi eux: des pharmaciens, médecins, assistants en pharmacie ou encore infirmiers indépendants. «J’ai profité de mon temps libre pour venir aider. Je voulais faire avancer les choses, pour sortir de cette pandémie et retrouver nos libertés», confie Claire, pédiatre à temps partiel dans un cabinet privé et bénévole à Palexpo.

La société M3 Sanitrade, qui a financé la structure en totalité en injectant 400’000 francs, a également engagé 140 employés, dont plus de 50% issus du chômage. Un peu plus de 20% sont des employés de Palexpo au chômage technique. Ces personnes s’occupent de l’exploitation des lieux et gèrent le travail administratif du site (nettoyage, attestation, accueil etc.).