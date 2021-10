Hongrie – Un outsider défiera Viktor Orban

Hongrie : Primaires de l’opposition: le candidat conservateur en tête

Dimanche, selon de premiers résultats partiels, c’est le conservateur Peter Marki-Zay qui a obtenu près de 60% des votes lors de la primaire en Hongrie.

L’outsider Peter Marki-Zay, un conservateur âgé de 49 ans, a largement remporté dimanche la primaire de l’opposition en Hongrie et affrontera Viktor Orban en 2022, selon de premiers résultats partiels. Peter Marki-Zay, 49 ans, catholique pratiquant et père de sept enfants, a obtenu environ 58% des voix, selon la commission électorale des primaires, alors que 60% des bulletins ont été dépouillés.

«Succès incroyable»

Campagne modeste

S’étant présenté comme un candidat anti-élite et anticorruption, cet ancien électeur du Fidesz, le parti de Viktor Orban, a gagné notamment grâce aux votes des plus jeunes. Il a vécu cinq ans aux États-Unis et au Canada et dit ne plus se reconnaître dans la politique du dirigeant, accusé de corruption et d’autoritarisme.